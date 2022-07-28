Kayserispor yeni sezona hazır

Teknik direktör Çağdaş Atan, antrenman öncesinde gazetecilere verdiği açıklamada hem yeni sezon hazırlıkları hem de Beşiktaş ile oynayacakları maç hakkında görüşlerini belirtti.

Ligi sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Teknik direktör Çağdaş Atan, Gustavo’nun transferi hakkında da konuştu. Atan, “Ufak tefek sakatlıklar dışında sorun yok. İlk rakibimiz Beşiktaş, ciddi transferler yaptılar. Ne kadar iyi olsalar da ciddi zaafları var. Kendi kötü alışkanlıklarımızı da kamp döneminde çalıştık. Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz. Takım olarak iyi işler çıkaracağımızı düşünüyor, hayal ediyoruz. Gustavo'ya gelen teklif sonuçlanmadı, beraber çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

‘BEŞİKTAŞ’A KARŞI AVANTAJLI OLABİLİRİZ’

Ligin ilk haftasında Beşiktaş’a karşı oynayacak olan takımının iyi çalıştığını dile getiren Çağdaş Atan, avantajlı olabileceklerini söyledi. Atan, “Kendi adımıza söylediğimiz gibi krizleri fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Geçen sezondan gelen sakatlıklar işleyiş biraz aksattı ama çokta bir sıkıntı olmadı. Hem oyun anlamında hem fiziksel anlamda iyi çalışıyoruz, Beşiktaş'a karşı avantajlı olabiliriz. İki takımda önde baskı kurmayı seviyor. Sert, mücadeleci oyunla ligin 8.’inci haftası gibi bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

‘BU SEZONKİ TEMEL AMAÇ, SEZONU GÜVENLİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK’

Fikstürün bu sezon onlar için büyük bir şanssızlık olduğunu ifade eden Atan, hedef koymak için erken olduğunu dile getirdi. Ayrıca genç oyuncularından çok ümitli olduklarını söyleyen Teknik direktör Atan, “Bu sene en büyük şanssızlığımız fikstürümüz. İlk 10 haftada şampiyonluğa oynayan 5 takımla oynayacağız. Puan hesaplaması yapmadan önce nasıl oynadığımızı görmeliyiz. Ondan sonra kendimize bir hedef koyabiliriz. Ama bu seneki en temel amaç, sezonu güvenli bir şekilde tamamlamak. Genç kadro havuzumuz gayet iyi, özellikle bir gencimizden çok ümitliyiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.