CHP’li Gonca Yelda Orhan: “Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu”

Orhan, “Kemal Kılıçdaroğlu bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Türkiye'nin 13’üncü Cumhurbaşkanı adayıdır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Konuşacaklarımız Var’ programına konuk oldu. Sunucu Salih Zeki Çetin’in sorularını cevaplayan Orhan, siyasetin aslında gönül, dokunma ve yurttaşlarla buluşma işi olduğunu söyledi. Kayseri’deki siyasetin yaklaşık 25 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üzerinden ilerlediğini ifade eden Orhan, “Artık bu siyasette değişti. Çünkü yıllardır AK Parti halka söyleyip yapmadıkları ile gündeme geliyor. Bir dönem belki yaptık, yapıyoruz ve yapacağız bunları diye konuşabiliyorlardı ama şu anda baktığımızda, verdikleri sözleri tutmayan, birçok sözünün arkasında durmayan, verdikleri vaatleri yerine getirmeyen mevcut bir yerel iktidarla karşı karşıyayız. Maalesef en net örneği, geçen Cumartesinden beri hepimizin hatta bütün siyasilerin konuştuğu hızlı trenin temel atma törenidir. Çünkü 2013 yılından itibaren Kayseri’ye hızlı tren geliyor. Artık hızlı tren Kayseri için gerçekten kronik bir hastalık haline geldi. Getirmiyoruz da diyemiyorlar getiriyoruz da diyemiyorlar ama artık herhalde seçim haline girdiğimiz için sembolikte olsa temel atma töreni gerçekleştirdiler. 2020 yılında Sivas’ı teslim etmeyen bir mevcut iktidar, mevcut hükümet veya Cumhurbaşkanlığı sistemi şu anda Kayseri’ye mi hızlı trenin temellerini attı. Bence önce Sivas’ı teslim etsin sonra Kayseri’nin hızlı tren temelini atsın diye düşünüyorum. Eskiden bunları yapacağız sözümüz var, sözümüzün arkasındayız dediler. Yapacaklarını söylediler sonra işi gönül belediyeciliğine çevirdiler çünkü verdikleri sözleri yerine getiremeyince bu sefer sosyal belediyecilik diyemediler. Çünkü sosyal belediyecilik onların kültüründe ve ahlakında yok. Maalesef gönül belediyeciliğinde de sınıfta kaldıklarını bütün Kayseri halkı, seçmeni görüyor. Artık şu saatten sonra hem Millet İttifakının hem CHP’nin hem de millet ittifakına bağlı olan partilerin siyaseti konuşuluyor. Çünkü biz vaat ettiklerimizi, belki Kayseri’de bir belediyemiz yok ama Türkiye’deki 11 büyükşehir belediye başkanıyla yerine getiren bir siyasi partide görev yapıyoruz. Ve Kayseri’deki 1,5 milyonluk yurttaşımız da onları görüyor ve gördüğü içinde diyor ki Ak Partinin ömür buraya kadar bundan sonrası Millet İttifakı ortaklığında CHP olur İYİ parti olur veya farklı bir parti olur.” şeklinde konuştu.

‘6’LI MASA DEMOKRASİ MASASI’

Millet İttifakının oluşturduğu 6’lı masanın bir demokrasi ve milletin masası olduğunu söyleyen Orhan, “Bu masa her türlü fikrin var olduğu ve her türlü düşüncenin sahibi genel başkanların beraber oturduğu bir masadır. Bu masanın dağılmasını isteyen pek çok insan var. Farklı fikirler, fikir ayrılıkları bence masanın dağılmasına sebebiyet vermez. Çünkü bu ülkede en aç olduğumuz nokta bence demokrasi, adalet ve hukuk bu sebepten dolayı bu masanın dağılmayacağını düşünüyorum. Orada oturan her liderin, her genel başkanın bu ülke için demokrasiyi, adaleti, hukuku savunduğunu inandığım için bu masanın bozulacağını düşünmüyorum. Ama bozma gayretinde olan tabi ki bir Cumhur ittifakı var veya onun paydaşları illaki olacaktır. Demek ki bu masa başarılı ki burayı bozmaya çalışıyorlar. Başarılı olmazsa kimsenin umurunda olmaz” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU’

Son dönemlerde sıklıkla günden olan Bay Kemal kelimesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çıkışın çok güzel bir çıkış olduğunu belirten Gonca Yelda Orhan, “Sayın Genel Başkanım çok güzel söyledi. ‘Bay Kemal olmak kolay değil’ dedi. Bay Kemal olmak adaleti, hukuku, halkını dinlemeyi, halkla inatlaşmamayı gerektirir. Bay Kemal olmak Orta Doğu’da para aramak değildir. Bay Kemal olmak gidip de onun bunun kapısında düğme iliklememek demektir. Bay Kemal olmak gerçekten adaletli ve vicdanlı olmak demektir. Cumhurbaşkanı, aslında Ak Partinin genel başkanı, bunu farklı bir şekilde kullanıyordu dilerim bu saatten sonrada kullanmaya devam eder. Çünkü Bay Kemal bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Türkiye'nin 13’üncü Cumhurbaşkanı adayıdır” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediklerini söyleyen Orhan, “Biz tabiki Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşabiliriz. Millet ittifakı ya da 6’lı masa hakkında konuşamayız. Ama her Cumhuriyet Halk Partisinin gönlünden geçen tabi ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama son sözü 6’lı masa söyleyecek. 6’lı masanın çıkardığı aday da bu ülkenin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. Bundan hiçbir yurttaşımızın şüphesi olmasın” diyerek konuşmasını sonlandırdı.