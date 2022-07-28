Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen oto hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 2'si motosiklet 5 çalıntı araç bulundu. Araçların çalınma anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, polis olayın faillerine 600 saatlik kamera kaydı inceleyerek ulaştı.

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  • 28.07.2022 21:55
  • Güncelleme: 28.07.2022 22:04
Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen oto hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 2’si motosiklet 5 çalıntı araç bulundu. Araçların çalınma anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, polis olayın faillerine 600 saatlik kamera kaydı inceleyerek ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Hunat, Sahabiye, Gülük, Osmanlı ve Ziya Gökalp Mahalleleri’nde farklı tarihlerde meydana gelen oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek yakalanması için harekete geçti. Olayların şüphelileri O.E., H.K., A.D. ve E.D. ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan 2’si motosiklet, 1’i kamyonet olmak üzere 5 araç da bulundu.

Yakalanmamak için çaldıkları araçların plakalarını birbiriyle değiştirmişler

Öte yandan yapılan incelemelerde, şüphelilerin yakalanmamak için çaldıkları araçların plakalarını birbirine taktıktan sonra benzin istasyonuna gittiği öğrenilirken, araçların çalınma anları da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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