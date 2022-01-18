Kayserispor yeni isimlerin forma numaralı belli oldu

Yukatel Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor devre arası transfer döneminde kadrosuna 5 yeni isim dâhil etti. Kayserispor 2.transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni isimlerin kadrosuna kattığı giyeceği formaların sırt numaraları belli oldu. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Andrea Bertolacci 91 numara, Abdulkadir Parmak 61 numara, Mert Çetin 45 numara, Akif Yaman 54 numara, Jocelyn Janneg 66 numara ve alt yapıdan çıkan Hayrullah Erkip ise 22 numara giyecek.