Bölüm başkanından uluslararası başarı

SCÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır'ın makalesi Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) dergisinde yayınlandı.

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  • 18.01.2022 08:55
  • Güncelleme: 18.01.2022 08:55
Bölüm başkanından uluslararası başarı
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SCÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır’ın makalesi Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) dergisinde yayınlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır uluslararası başarıya imza attı. Çayır’ın ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin etkili yayın organı, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) dergisinde makalesi yayınlandı. Farklı ülke ve üniversitelerden araştırmacılarla birlikte yayımlanan makalede, kazı başkanlığı görevi Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, kazı başkan yardımcılığı ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır tarafından yürütüldü. Makalede Çeşme-Bağlararası (İzmir) kazısında tespit edilmiş kalıntılar arasında, tarihin en büyük volkanik doğal afetlerinden birisi olarak kabul edilen ve Ege Denizi’nde bulunan Santorini Adası’ndaki Thera Yanardağı patlamasının Çeşme’deki tsunami izleri ve etkileri konu edindi. Volcanic Ash, Victims, and Tsunami Debris from the Late Bronze Age Thera Eruption discoveredat Çeşme-Bağlararası, (Türkiye) başlıklı makalede, yanardağa yaklaşık 700 km uzaktaki Çeşme-Bağlararası yerleşiminde yapılan kazılarda, M.Ö.1600’lü yıllarda Santorini Adası’nda Thera yanardağının patlamasıyla savrulan küllerin kalıntıları ve sonucunda oluşan tsunaminin etkisiyle ölen genç bir adam ve köpeği ile ilgili detaylı tespitler yer aldı.

İHA

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