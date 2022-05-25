Kayserispor’un kupa yolculuğu başladı

Süper Lig’de sezonu 14’üncü sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Kupası Finalinde Sivasspor ile karşılaşacak. Çalışmalarını tamamlayan sarı kırmızılılar özel uçakla İstanbul’a gitti. Sakat olan Mensah da kafilede yer aldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve bazı yöneticiler de, kafileyle birlikte İstanbul’a gitti.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final maçı yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumda oynanacak. Müsabaka saat 20.45’de başlayacak.