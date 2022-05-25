Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi’nde pilav günü etkinliği düzenlendi

Kayserili hayırsever iş insanı merhum Hidayet Aydoğan’ın ismini taşıyan Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi’nde gençlik etkinlikleri kapsamında dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi. Ardından, pilav şenliği düzenlenerek, öğrenciler ve protokol üyelerine pilav, baklava ve börek ikram edildi. Öğle arasının ardından da okul öğrencilerine gençlik konseri verildi.

Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, İncesu Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, okul müdürü Nazif Cindi ile öğrenciler ve okulda görev yapan öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan okul Müdürü Nazif Cindi, Aydoğan ailesi tarafından yaptırılan okulun ilk günden bugüne sürekli başarısını arttığına vurgu yaptı. Aydoğan ailesine teşekkür eden Cindi, hayırsever iş insanı Refik-Yasemin Aydoğan çiftinin desteklerini her zaman hissettiklerini anlattı.

AYDOĞAN ÇİFTİNİN MESAJI OKUNDU

Merhum Hidayet Aydoğan’ın oğlu Refik Aydoğan ve eşi Yasemin Avanoğlu Aydoğan’ın, programlarında son anda yaşanan bir değişiklik nedeniyle pilav şenliğine katılamamaları nedeniyle, gönderdikleri telgraf mesajı okundu. Yasemin ve Refik Aydoğan gönderdikleri mesajda şu ifadelere yer verdi: “Ailemiz, eğitime her zaman destek vermekten mutluluk duymuştur. Eğitim; hem bireyin, hem de bir ulusun, insanlığın, geleceği için hayattaki en önemli unsurdur. Mustafa Kemal Atatürk: ‘Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır’ sözüyle eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Eğitim önemliyse, eğitime destek vermek de ayrıca önemli. Ebediyete göç eden sevgili babamız rahmetli Hidayet Aydoğan’ın adını taşıdığı bu okulu doğduğumuz topraklarda yaparak, biz de eğitime bir nebze olsun destek vermek istedik. Eminiz ki lisemiz eğitimdeki çıtasını daha da çok yükseltecek ve Türkiye’deki en başarılı okullar içinde yer alacaktır. Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesinin, başarılarını takip etmek, duymak aile olarak bizi mutlu etmekte.”

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından gençlik haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrenciler ile protokol üyeleri arasında halat çekme yarışması yapılırken, program pilav şenliği ve gençlik konseri ile sona erdi.