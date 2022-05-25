Eşini 18 yerinden bıçaklayan sanıktan ‘kafam üstünde değildi’ savunması

Mağdur Fatma Ç. de, “Bana ‘Kırıklarınla mı konuşuyorsun?’ diye kavga çıkardı. Çenemi üç yerden kırdı. ‘Çocuğunun önünde seni öldürürüm’ dedi” şeklinde olay gününü anlattı.

Olay, 24 Aralık 2021’de Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi, Vatan 1 Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, işe giden Fatma Ç., boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Ç. ile sokakta karşılaştı. Ahmet Ç., kendisini aldattığını öne sürdüğü Fatma Ç.’yi 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Ç., hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ahmet Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Ç. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AHMET Ç.: 10 GÜNDÜR KAFAM ÜSTÜNDE DEĞİLDİ

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi‘nde görülen davada müşteki Fatma Ç. tutuklu Ahmet Ç. ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Duruşmada konuşan Ahmet Ç., “Ailemden kalan miras vardı oradan kalan pay ile cins köpeklerimi satarak elde ettiğim geliri alıp Kayseri’ye geldim. Tanıştık, ailesi de baskı yapınca nikah kıydık. 2 Kasım 2021’de parmağında yüzük vardı. Tartıştık, ‘Sana yakışmıyor çıkar’ dedi. Evlendiğimizde taktığım tektaş, altın bilezik ve 500-600 lira kadar parayı alıp memleketim Samsun’a döndüm. Başkalarıyla konuşuyordu, boşanacaktım o nedenle delil amaçlı telefonunu aldım. 24 Aralık 2021’de Samsun’dan Kayseri’ye geldim. Evinin önünde beklemeye başladım. Bir kadınla geliyordu, sonra kadın ayrıldı. Ben de pandemi nedeniyle maske vardı. ‘Fatma bir dakika bakar mısın?’ dedim, afalladı. ‘Mağdur benim neden boşanma davası açtın’ dedim. ‘Paraya ihtiyacım var’ dedi. Ailesi tehdit ediyordu, ben de o nedenle üzerimde bıçak taşıyordum. Yanımda 5 bin lira vardı ‘bu yetmez’ dedi. Bağırmaya başladı. Bıçağı çıkardım. Kavga etmeye başladık. Elinde alet çantası olan bir kişi solumdan vurdu. İnsanlar üzerime gelmeye başladı. 10 gündür kafam üstünde değildi. Tahliyemi istiyorum, asıl mağdur benim.”

FATMA Ç.: KİMSE NAMUSUMLA OYNAYAMAZ

Fatma Ç. ise “Yalan konuşuyor. Benim erkeklerle ilişkim olmadı. Kimse namusumla oynayamaz. Çocuğum hastaydı, o nedenle eski eşimin annesiyle konuşuyordum. ‘Kırıklarınla mı konuşuyorsun?’ dedi. Tartıştı ve kavga çıkardı. Çenemi üç yerden kırdı. ‘Çocuğunun önünde seni öldürürüm’ dedi. ‘Neyin varsa al git’ dedim. Telefonumu gasp etti. Yüzüğümü altın bileziğimi ve telefonumu aldı gitti. Söylediği gibi, erkeklerle ilişkim olmadı” dedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.