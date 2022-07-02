Kayserispor’un Erciyes’te çalışmalara başladı

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan Kayserispor bugün Erciyes’e geçti. Sarı kırmızılılar Cuma Gününe kadar çalışmalarını Erciyes’te yapacak. Sarı kırmızılılar bugün yapılan antrenmanda kondisyon ve pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde devam eden idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.