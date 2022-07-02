Kayserispor'un Erciyes'te çalışmalara başladı

Yeni sezon çalışmalara kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor Kurban Bayramına kadar Erciyes'te idman yapacak.

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  • 02.07.2022 20:03
  • Güncelleme: 02.07.2022 20:03
Kayserispor'un Erciyes'te çalışmalara başladı

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan Kayserispor bugün Erciyes’e geçti. Sarı kırmızılılar Cuma Gününe kadar çalışmalarını Erciyes’te yapacak. Sarı kırmızılılar bugün yapılan antrenmanda kondisyon ve pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde devam eden idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

1ha

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