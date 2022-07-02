Geçen yıla oranla işlerin yarı yarıya düştüğünü söyleyen Bıçakçı Ömer Navruz, vatandaşları son güne kalmamaları konusunda uyardı.

Kurban bayramına bir haftadan daha kısa bir zaman kala Cami Kebir mahallesindeki bıçakçılar çarşısında çark sesi duyulmaya başladı. Bıçakçılar çarşısında geçtiğimiz yıla oranla işlerin yarı yarıya düştüğünü söyleyen işletmeciler, vatandaşların bıçak biletme işini ise konusunda uzman kişilere götürmelerini istedi. 30 yıldır bıçak ustalığı yapan Ömer Navruz “ Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. İşlerimizde yavaş yavaş açılmaya başladı. Bıçak bileten kişi sayısında geçtiğimiz yıla oranla yarı yarıya düşüş var. Kurban bayramının yaklaşmasıyla mahalle aralarında da herkes kurdukları tezgâhla bıçak bilemesi yapıyor. Biz buna karşıyız. Herkes işini yapsın. Bununla ilgili denetleme yapan da yok. Kurbanda bıçağın önemi çok büyük. Çünkü kurbanın eziyet çekmemesi gerekir. Acemi kasapların yaralanma sebebi de yanlış bıçak tercihi. Bu yıl ki kurban bıçak bileme fiyatı 7.50 TL. Vatandaşlarımız bıçak biletmelerini son güne bırakmasın” dedi.