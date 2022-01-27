Kayserispor'un Antalya kampı devam ediyor
Milli maç nedeniyle Süper Lige verilen arada Antalya'ya giden Kayserispor, kampın ikinci gününde idmanında fitness çalıştı.
- 27.01.2022 17:47
- Güncelleme: 27.01.2022 17:47
Süper ligin 23’ncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olan Kayserispor'da futbolculara 3 gün izin verilmişti. İznin ardından dün Antalya'da toplanan takım, burada kampa girdi. Kayserispor kafilesi 5 gün boyunca kamp yapacak.
Sarı kırmızılılar kampın ilk gününü çift idmanla tamamladı. Kampın ikinci gününde de çift idman yapacak olan sarı kırmızılılar sabah fitness çalışması yaptı. Kayserisporlu futbolcular öğleden sonra antrenman sahasında çalışacak.
BGC
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN