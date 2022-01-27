Kayserispor’un Antalya kampı devam ediyor

Süper ligin 23’ncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olan Kayserispor'da futbolculara 3 gün izin verilmişti. İznin ardından dün Antalya'da toplanan takım, burada kampa girdi. Kayserispor kafilesi 5 gün boyunca kamp yapacak.

Sarı kırmızılılar kampın ilk gününü çift idmanla tamamladı. Kampın ikinci gününde de çift idman yapacak olan sarı kırmızılılar sabah fitness çalışması yaptı. Kayserisporlu futbolcular öğleden sonra antrenman sahasında çalışacak.