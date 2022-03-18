Kayserispor U19, Fatih Karagümrük U19’u 3-0 mağlup etti

Sarı kırmızılı takımın birinci golünü ilk dakikada Talha Sarıaslan kaydetti. Kayserispor’un ikinci golünü 12’nci dakikada Ethem Balcı attı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kayserispor 87’nci dakikada Serhat Işık ile bir gol daha buldu ve maçı 3-0’lık sonuçla kazandı.