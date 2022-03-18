Kayserispor U19, Fatih Karagümrük U19'u 3-0 mağlup etti
U19 Süper Ligi 25'inci haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Kayserispor sahadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.
- 18.03.2022 18:56
- Güncelleme: 18.03.2022 18:56
Sarı kırmızılı takımın birinci golünü ilk dakikada Talha Sarıaslan kaydetti. Kayserispor’un ikinci golünü 12’nci dakikada Ethem Balcı attı.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kayserispor 87’nci dakikada Serhat Işık ile bir gol daha buldu ve maçı 3-0’lık sonuçla kazandı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN