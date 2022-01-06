Kayserispor taraftarından destek çağrısı

Kapalı Kale taraftar grubu, pazar günü oynanacak Yukatel Kayserispor-Altay maçı için takıma destek çağrısında bulundu ve futbolseverleri maça davet etti.

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  • 06.01.2022 16:37
  • Güncelleme: 06.01.2022 17:31
Kayserispor taraftarından destek çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kapalı Kale taraftar grubu, pazar günü oynanacak Yukatel Kayserispor-Altay maçı için takıma destek çağrısında bulundu ve futbolseverleri maça davet etti.

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanacak Yukatel Kayerispor-Altay maçı öncesinde sarı kırmızılı takım taraftarları adeta seferberlik ilan etti. Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale, sosyal medya hesaplarından maça davette bulundu. Kayseri’deki futbolseverlerin maça gelmesini ve Kayserispor’a destek çıkmasını isteyen Kapalı Kale taraftar grubu, "9 Ocak Pazar günü saat 16.00’da yeni yılın ilk maçında Kayseri Kadir Has Stadında buluşuyoruz. Kuzey Alt tribünde her zamanki gibi biraraya geliyoruz. Üzerimize düşen gırtlak tribününü yapıyoruz. Tüm taraftarımızı, abi, kardeşlerimizi Altay karşısında takımın arkasındaki güç ve 12.adam olmaya davet ediyoruz" açıklaması yaptı.

İHA

Kayseri Gündem
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