Terör örgütü suçundan 1 yılda 40 kişi tutuklandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda kentte gerçekleştirilen 1 yıllık çalışma verileri açıklandı. Böylece terör örgütü suçlarından 113 kişiye işlem yapıldı ve 40 kişi tutuklandı.
- 06.01.2022 16:42
- Güncelleme: 06.01.2022 16:45
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 2021 yılı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarını açıkladı. Böylece Terör ile mücadele kapsamında; “DEAŞ”,“MLK-P”,”PKK/KCK”, “DHKP-C” ve “FETÖ/PDY” Terör Örgütleri suçlarından toplam 111 olayda 113 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 40’ı tutuklandı. 8’i hakkında adli kontrol kararı verilerek, 18 şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. 47 şüphelinin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı da gerçekleştirilen faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.