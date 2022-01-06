Terör örgütü suçundan 1 yılda 40 kişi tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 2021 yılı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarını açıkladı. Böylece Terör ile mücadele kapsamında; “DEAŞ”,“MLK-P”,”PKK/KCK”, “DHKP-C” ve “FETÖ/PDY” Terör Örgütleri suçlarından toplam 111 olayda 113 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 40’ı tutuklandı. 8’i hakkında adli kontrol kararı verilerek, 18 şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. 47 şüphelinin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı da gerçekleştirilen faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.