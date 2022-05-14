Kayserispor – Sivasspor kupa finaline otobüsler hazır

Kayserispor – Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası final maçına gitmek isteyen Kayserispor taraftarı, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve milletvekili Baki Ersoy tarafından masrafları karşılanacak otobüslerle İstanbul'a taşınacak.  

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  • 14.05.2022 18:29
  • Güncelleme: 14.05.2022 18:29
Kayserispor – Sivasspor kupa finaline otobüsler hazır

Rakiplerini eleyerek Ziraat Türkiye Kupası finaline kalan Kayserispor’da, Sivasspor ile oynanacak bu maçın heyecanı yaşanıyor. Şehir kenetlenmiş durumda. Taraftarın otobüs talebi de, siyasilerden, belediye başkanlarına sivil toplum kuruluşlarından iş insanlarına kadar her kesimden karşılık buldu. Belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın da katıldığı toplantıda kupa finalini değerlendirdiler. Toplantı sonrası kulüpten yapılan açıklamada; “Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Başkanımız @baskanmemduhbyk önderliğinde, belediyeler; odalara, STK'lara kadar çok sayıda temsilcinin katılımı ile final hazırlığı yaptık. Hepimiz inançlıyız. Çok güzel bir organizasyonla bu kupayı ikinci kez Kayserimize getireceğiz” ifadelerine yer verildi.  

BAKİ ERSOY’DAN 100 OTOBÜS SÖZÜ 

Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak İstanbul’a 100 otobüs ayarlayacağının sözünü verdi. Belediye başkanlarının da 100 otobüs ayarladığı bilgisini paylaşan Ersoy, “Belediye Başkanlarımız 100 otobüs ayarlamışlar. O zaman ben de şahsım adına bana gelen yoğun desteklerden yola çıkarak 100 otobüs ayarlıyorum. Kıymetli Kayserispor taraftarlarımız @KapaliKale‘ye (Kapalı Kale Taraftar Grubu) müracaat edebilirsiniz. Sevdamız Kayserispor” mesajını paylaştı.  

Yukatel Kayserispor – Sivasspor arasında ki Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşması 26 Mayıs 2022 Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 

1ha

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