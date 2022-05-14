Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Tek yürek olalım bu kupayı alalım'

Türkiye Kupası'nda finale kalan Yukatel Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, 'Tek yürek olalım bu kupayı alalım' dedi.

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  • 14.05.2022 18:21
  • Güncelleme: 14.05.2022 18:21
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Tek yürek olalım bu kupayı alalım'

Süper Lig'in 37’nci haftasında bugün Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı açıklama yayınladı.  Gözbaşı açıklamasında, “Herkes bizi konuşuyor. ‘Kesinlikle bu kupa Kayserispor'un hakkı’ diyor. Oynadığımız futbol, hedefe odaklanmamız takdir topluyor. Yurdun dört bir tarafından bireysel olarak, kurumsal olarak "sizin için ne yapabiliriz?" diyorlar. Ne güzel. Bu arada bu akşam misafir edeceğimiz Yeni Malatyaspor maçında takımımıza başarılar diliyorum. Tek yürek olalım bu kupayı alalım” ifadelerini kullandı.

1ha

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