Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Süper Ligin 20’inci haftasında Kayserispor sahasında Altay'ı 1-0 yendiği maçta çıkan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) disiplin kuruluna şu gerekçelerle sevk edildi: “Yukatel Kayserispor Kulübü'nün 09.01.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor - Altay Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Yukatel Kayserispor Kulübü görevlisi Ahmet Mengütaş'ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 11.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”