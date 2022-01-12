Babadan oğula 30 yıllık ayakkabıcı, çırak bulamamaktan yakınıyor

 Kayseri'de babasından devraldığı ayakkabıcılık mesleğini 30 yıldır sürdüren Cesur Ögel, çırak bulamamaktan dertli. Ögel, böyle giderse yakın zamanda ayakkabıya çivi çakacak usta bulunamayacağını öne sürdü. 

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  • 12.01.2022 11:02
  • Güncelleme: 12.01.2022 11:02
Babadan oğula 30 yıllık ayakkabıcı, çırak bulamamaktan yakınıyor

Cesur Ögel, küçük yaşlarda babasının yanında başladığı ayakkabıcılık mesleğinde aranan ustalardan birisi haline geldi. Ancak bugünlerde Ögel usta, yetiştireceği yeni çırak bulamamaktan şikayet ediyor. 
Birçok sıkıntı ve yoklukla mücadele ederek bu noktaya geldiğini anlatan Ögel, "Babamın elinden ayakkabıcılığı öğrendim ve halen bu işten ekmek yiyorum. Yoklukla mücadele ettik el emeğiyle bir yerlere geldik. Ancak yeni çıraklar, ustalar yetiştirmek istiyoruz fakat yeni çırak yetişmiyor. Ben yalnız başıma mesleğimi devam ettiriyorum" dedi.

‘AYAKKABICI BULAMAYACAK HALE GELECEĞİZ’

Ayakkabıcılığın, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer aldığını ifade eden Ögel, Kayseri’de ayakkabı tamirciliğinin kaybolmayla karşı karşıya bir meslek olduğunu kaydetti. Mesleğin özellikle Kayseri’de yok olmak üzerine olduğunu savunan Ögel, “Kayseri’de kimse çocuğunu getirmek istemiyor. Çıraklık sonrası usta olsun istemiyor. Çünkü Kayseri’de organize olmasından ötürü buralar mantıklı gelmiyor onlara. Ayrıca herkes okumayı tercih ettiği için de ayakkabıcılık zayıflıyor. Bence ayakkabıcılık ilerinin mesleklerinden biri. Ancak böyle giderse bir gün Kayseri’de ayakkabıya çivi vuracak usta bulamayacak hale geleceğiz” dedi.
 
“KÜÇÜK ESNAFA SAHİP ÇIKILSIN”

Pandemi sürecinin ayakkabı sektörünü de etkilediğini belirten Cesur Ögel, “Satışlarımız şu anda iyi, çok şükür kendimizi geçindiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre satışlarımızda bir azalma söz konusu çünkü pandemi çok etkiledi. Özellikle bizim gibi küçük esnafı daha çok etkiledi. Biraz daha küçük esnafa sahip çıkarlarsa daha iyi olur” diye konuştu.

BGC

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