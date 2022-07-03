Kayserispor maçları, kadınlara ücretsiz

Kayserispor Kulübü, Pazartesi satışa sunacağı kombine biletlerini kadın taraftarlara ücretsiz, öğrencilere ise yüzde 50 indirimli verecek.

PAYLAŞ
  • 03.07.2022 11:54
  • Güncelleme: 03.07.2022 12:05
Kayserispor maçları, kadınlara ücretsiz
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Kulübü, Pazartesi satışa sunacağı kombine biletlerini kadın taraftarlara ücretsiz, öğrencilere ise yüzde 50 indirimli verecek.

Yukatel Kayserispor, yeni sezonda Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine biletleri, Pazartesi günü satışa çıkaracak. Sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen kombine biletler, bu sezon kadın taraftarlara ücretsiz, öğrenci taraftarlara ise yüzde 50 indirimli verilecek. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Yukatel Kayserispor’umuzun 2022-2023 sezonu için geçerli olacak kombineleri Pazartesi saat 14:00’te satışa çıkıyor. Kadın taraftarlarımız, vizesi güncel olan Passolig kartlarına ücretsiz olarak kombinelerini tanımlatabilirler. 2021-22 sezonunda kombine sahibi olan tüm taraftarlarımız, yeni sezonda kombinelerini hangi tribünler alırlarsa alsınlar yüzde 20 indirim uygulanacaktır. Üniversite dahil tüm öğrencilere, öğrenci belgelerini ibraz etmek koşuluyla yeni sezonda kombinelerini hangi tribünden alırlarsa alsınlar yüzde 50 indirim uygulanacaktır" denildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi

Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi

Başkan Büyükkılıç, özel öğrencilerin karnelerini dağıttı

Başkan Büyükkılıç, özel öğrencilerin karnelerini dağıttı

Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı

Hacı Cemil Caddesine modern görünüm

Hacı Cemil Caddesine modern görünüm

Kayserispor maçları, kadınlara ücretsiz

Kayserispor maçları, kadınlara ücretsiz

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Direksiyon eğitmeni Yıldırım: 'Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur'

Direksiyon eğitmeni Yıldırım: “Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur”

Kent Müzesi'nde Hacılar'ın tarihi yansıtılacak

Kent Müzesi'nde Hacılar'ın tarihi yansıtılacak

DAHA FAZLA
Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

'Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır'

'Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır'

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

Şehir merkezine otopark ve asfalt çalışması yapılıyor

Şehir merkezine otopark ve asfalt çalışması yapılıyor