İran dönüşü Sivas'ta kaza geçirdiler: 3 ölü, 1 ağır yaralı

İran'dan tatil dönüşü Sivas'a ulaşan iki aile, evlerine varamadan İmranlı ilçesinde kaza geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise ağır yaralandı.

PAYLAŞ
  • 03.07.2022 11:30
  • Güncelleme: 03.07.2022 11:30
İran dönüşü Sivas'ta kaza geçirdiler: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İran’dan tatil dönüşü Sivas’a ulaşan iki aile, evlerine varamadan İmranlı ilçesinde kaza geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise ağır yaralandı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ve Tokat’ta ikamet eden iki çift tatil için gittikleri İran’dan dönerken sabah saatlerinde Sivas’ın İmranlı ilçesinde kaza geçirdi. Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Han Mezrası mevkiinde yaşandı. Göksal Yıldırım’ın kullandığı 60 AAS 007 plakalı Peugeot marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazaya ilk müdahaleyi İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri yaptı. İMAYKUT ekipleri kazada hayatlarını kaybeden Elmas Yıldırım, Mehmet Turunç ve Betül Turunç’un cansız bedenlerini hurdaya dönen araçtan çıkarttı. Sürücü Göksal Yıldırım ise ağır yaralı olarak araçtan çıkartılarak ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi

Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi

Başkan Büyükkılıç, özel öğrencilerin karnelerini dağıttı

Başkan Büyükkılıç, özel öğrencilerin karnelerini dağıttı

Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı

Hacı Cemil Caddesine modern görünüm

Hacı Cemil Caddesine modern görünüm

Kayserispor maçları, kadınlara ücretsiz

Kayserispor maçları, kadınlara ücretsiz

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Direksiyon eğitmeni Yıldırım: 'Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur'

Direksiyon eğitmeni Yıldırım: “Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur”

Kent Müzesi'nde Hacılar'ın tarihi yansıtılacak

Kent Müzesi'nde Hacılar'ın tarihi yansıtılacak

DAHA FAZLA
Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

'Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır'

'Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır'

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

Şehir merkezine otopark ve asfalt çalışması yapılıyor

Şehir merkezine otopark ve asfalt çalışması yapılıyor