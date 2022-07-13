Kayserispor kombine bilet satışları devam ediyor

2022- 2023 sezonu öncesi Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Kayserispor'un kombine bilet satışları devam ediyor. 

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  • 13.07.2022 18:30
  • Güncelleme: 13.07.2022 18:30
Kayserispor kombine bilet satışları devam ediyor

Kombine bilet almak isteyenler internet üzerinden ya da Kurşunlu Camii karşısında bulunan Passolig satış ofisinden temin edebilecek. Kombine bilet satışları hakkında açıklama yapan Kapalıkale Taraftar Grubu Derneği Yöneticisi Çetin Uzunoğlu, “2022 – 2023 sezonunda Kayserispor kombine bilet satışları 300 TL ile 2 bin 500 TL arasında sayışa sunuldu. Kulübümüz Kuzey Kale Arkasında direk yüzde 50 indirip uygulayarak fiyatı 200 TL olarak belirledi. Kapalıkale Taraftar Derneği’nde Kuzey Kale Arkası Kombine bilet alımı için işlemler sabah 9.00 – akşam 17.00 saatleri arasında yapılıyor. Kurşunlu Camii karşısında yer alan Passolig merkezinde vizesini yaptıran vatandaşlardan kuzey kale arkası tribününden kombine almak için derneğimize gelebilirler. Diğer tribün biletleri Passolig gişesinden yapılıyor” açıklamasında bulundu. 
ESKİ KOMBİNE BİLETİ OLANA YÜZDE 20, ÖĞRENCİYE YÜZDE 50 İNDİRİM
Uzunoğlu açıklamasının devamında, “Eski sezondan kombine bileti olanlara yüzde 20 indirim uygulanıyor. Ayrıca 25 yaşına kadar olup öğrenci belgesini ibra edenlere yüzde 50 indirim uygulanıyor. Biraz durgunluk vardı ama Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşanmaya başladı. Kayserispor sezonun ilk maçını İstanbul’da oynayacak. Kayserispor bu sezon sahasındaki ilk maçı ikinci hafta oynayacak o nedenle henüz zaman var. Kulübümüz öncelikle stadyumun alt tribünlerdeki koltukları satışa açtı. Buradaki yerler dolduktan sonra üst tribünlere geçiş yapılacak. Kapalıkale Taraftar Derneği olarak Kuzey kale arkası tribünlere ağırlık veriyoruz. Buradaki biletlerin satışı için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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