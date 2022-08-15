Kayserispor ilk galibiyetini aldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.

PAYLAŞ
  • 15.08.2022 08:36
  • Güncelleme: 15.08.2022 10:44
Kayserispor ilk galibiyetini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’deki ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Lige Beşiktaş yenilgisi ile başlayan ve ikinci haftada sahasında İstanbulspor karşılaşan sarı kırmızılılar, maçı tek golle kazandı. Müsabakanın 3. dakikasında Miguel Cardoso’nun attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran Yukatel Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetine imza attı.

İlk iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
OSB ve Şehir Merkezi Trafiğini Rahatlatacak Projede Çalışmalar Sürüyor

OSB ve Şehir Merkezi Trafiğini Rahatlatacak Projede Çalışmalar Sürüyor

Talas'ta İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Talas'ta İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Yamaç Paraşütü Şampiyonası Ödül Töreni ile Sona Erdi

Yamaç Paraşütü Şampiyonası Ödül Töreni ile Sona Erdi

Dondurmacı Serkan Hasyüncü: 'Sıcaklara rağmen beklenilen satışı yapamıyoruz'

Dondurmacı Serkan Hasyüncü: “Sıcaklara rağmen beklenilen satışı yapamıyoruz”

Hacılar'da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar’da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar'da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar’da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın, Çin'in faiz kararından etkilendi'

Sarraf İhsan Gülderdi: ”Altın, Çin’in faiz kararından etkilendi”

Merkezi bütçe temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi

Merkezi bütçe temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi

DAHA FAZLA
Kayseri'yi buluşturan düğün

Kayseri'yi buluşturan düğün

Kayseri Kariyer Merkezi İlgi Görmeye Devam Ediyor

Kayseri Kariyer Merkezi İlgi Görmeye Devam Ediyor

Kocasinan'ın Marina'daki etkinliği tam not aldı

Kocasinan'ın Marina'daki etkinliği tam not aldı

Motorine zam bekleniyor

Motorine zam bekleniyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim başladı

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim başladı