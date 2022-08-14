Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 gözaltı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğünde taraflar arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
- 14.08.2022 23:26
- Güncelleme: 15.08.2022 10:47
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde düğünde taraflar arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Belsin Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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