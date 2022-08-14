Rezerv Lig: Kayserispor - İstanbulspor: 0-0
Kayserispor, Rezerv Lig ikinci haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.
- 14.08.2022 19:30
- Güncelleme: 14.08.2022 19:30
Ligin ilk Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup eden Kayserispor, bugün İstanbulspor’u konuk etti. Hacılar İlçe sahasında oynanan müsabaka golsüz sona erdi. Kayserispor puanımı 4'e çıkardı.
STAT: Hacılar İlçe
HAKEMLER: Burak Olcar, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Azat İlhan
KAYSERİSPOR REZERV: Abdulkadir, Uzodimma, Nurettin, Bilal, Arif, Ali, Hayrullah (Dk.77 Berat), Baran Ali (Dk.57 Talha), Berkan, Kürşat, M.Eren (Dk.57 Emincan).
İSTANBULSPOR: Mücahit, Berat (Dk.77 Kerem), Bartu, Özkan Arda, Emir Mustafa ((Dk.48 Muhammet) DK.65 Duran), Ali İhsan, Muhamet Ali, Tunahan, Mustafa, Yusuf Ali, Burak (Dk.65 Esen)
GOL: Yok