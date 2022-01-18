Kayserispor ile Başakşehir ile 26. randevuda

Yukatel Kayserispor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 22. haftasında Yukatel Kayserispor ile Başakşehir, Kadir Has Stadı’nda karşılaşacak. Bugüne kadar Süper Lig’de 25 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi verecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta 7 kez Yukatel Kayserispor kazanırken 12 kez Başakşehir kazandı. 6 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 20 gol atarken Başakşehir ise 29 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Yukatel Kayserispor Mame Baba Thiam’ın golü ile 1-0 kazanmıştı. Yukatel Kayserispor ile Başakşehir arasında arasındaki Süper Lig’de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2021/2022 Başakşehir-Kayserispor 0-1

2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1