Kayserispor 5 maçtır kaybetmiyor
Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi ve 9 puan hanesine yazdırdı.
- 18.01.2022 08:54
- Güncelleme: 18.01.2022 09:09
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi ve 9 puan hanesine yazdırdı.
Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor ile berabere kalan Yukatel Kayserispor, Sivasspor ve Altay maçlarını da galip noktaladı. 4 maçta 7 gol atan sarı kırmızılı ekip, kalesinde ise 3 gol gördü.
28 puana erişen Yukatel Kayserispor ligin 22. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.
İHA
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