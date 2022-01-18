Kayserispor 5 maçtır kaybetmiyor

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi ve 9 puan hanesine yazdırdı.

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  • 18.01.2022 08:54
  • Güncelleme: 18.01.2022 09:09
Kayserispor 5 maçtır kaybetmiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi ve 9 puan hanesine yazdırdı.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor ile berabere kalan Yukatel Kayserispor, Sivasspor ve Altay maçlarını da galip noktaladı. 4 maçta 7 gol atan sarı kırmızılı ekip, kalesinde ise 3 gol gördü.

28 puana erişen Yukatel Kayserispor ligin 22. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.

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İHA

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