Depremin şiddetini bu sözler ortaya koydu

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 şiddetindeki depremi yaşayan vatandaşın anlattıkları, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem, paniğe neden oldu. İlçeye bağlı Palas Mahallesi’nde de evlerde hasar oluşurken, depremi yaşayan bir vatandaş İHA’ya konuştu. Depremle beraber ne yapacaklarını şaşırdıklarını kaydeden vatandaş, "Deprem bir anda hızıyla salladı ve kalktık. Nereye bastığımızı da bilemedik. Çocukları dışarı çıkarttım. Her taraf harap oldu. Çok sallandı. Ben 43 yaşındayım, ömrümde daha böyle bir sert sallantı görmedim. Zaman uzun olsaydı, 5 saniye değil de 20 saniye sallasaydı Palas’ta ev kalmazdı. Duvar kalıp ustası olarak bunu söylüyorum" dedi.

Ekiplerin saha çalışması sürüyor

Öte yandan, depremin ardından bölgeye sevk edilen AFAD, İtfaiye ve Jandarma ekiplerinin ilçedeki çalışmaları sürerken, depremde hasar gören evlerdeki incelemeler sürüyor.