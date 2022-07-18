Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Kayserispor günü çift idmanla tamamladı.

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  • 18.07.2022 22:55
  • Güncelleme: 18.07.2022 22:55
Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Hafta sonu 2 hazırlık maçı yapan sarı kırmızılılar günü çift idmanla tamamladı. Sabah fitness ve kuvvet idmanı yapan Kayserisporlu  futbolcular akşam pas -şut çalışması ve çift kale maç yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

1ha

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