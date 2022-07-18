Kayserispor günü çift idmanla tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Kayserispor günü çift idmanla tamamladı.
- 18.07.2022 22:55
- Güncelleme: 18.07.2022 22:55
Hafta sonu 2 hazırlık maçı yapan sarı kırmızılılar günü çift idmanla tamamladı. Sabah fitness ve kuvvet idmanı yapan Kayserisporlu futbolcular akşam pas -şut çalışması ve çift kale maç yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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