KAYTİD'den Soğanlı tanıtım açılımı

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam, 'Yeşilhisar ve Soğanlı'yı Kayserili Avrupalı Türklere anlatacağız' dedi. 

PAYLAŞ
  • 18.07.2022 22:52
  • Güncelleme: 18.07.2022 22:52
KAYTİD'den Soğanlı tanıtım açılımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Avrupalı Kayserililer Birliği tarafından düzenlenen ‘Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması’ etkinlikleri kapsamında konuşan Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı  Serdar Sarıçam yaptığı konuşmada, "Şahsımın girişimleri ile Yeşilhisar ve Soğanlı mahallemize  22/29 temmuz tarihlerinde tur programı eklendi " dedi. 
Sarıçam, "KAYTİD olarak her zaman yanında olduğumuzu Yeşilhisar ve Soğanlı için tanıtıma devam edeceğimizi belirtiyorum" diyerek sözlerine son verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Başsavcı Korkmaz göreve başladı

Başsavcı Korkmaz göreve başladı

KTO Başkanı Gülsoy: 'Kayseri OSB ile gurur duyuyoruz'

KTO Başkanı Gülsoy: 'Kayseri OSB ile gurur duyuyoruz'

Başkan Büyükkılıç, YKS şampiyonlarını tebrik etti

Başkan Büyükkılıç, YKS şampiyonlarını tebrik etti

Kayseri saldırısının davası ertelendi

Kayseri saldırısının davası ertelendi

Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir'den ihale

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

HSK kararnamesi ile Kayseri’ye gelen-giden hakim ve savcılar

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

KAYTİD'den Soğanlı tanıtım açılımı

KAYTİD'den Soğanlı tanıtım açılımı

DAHA FAZLA
Mustafa Dalcı: 'Bu sezon Ankaragücü için ciddi bir başlangıç olacak'

Mustafa Dalcı: 'Bu sezon Ankaragücü için ciddi bir başlangıç olacak'

İYİ Partili Erhan Özhan: 'Mezarlık alımı ücretsiz olmalı'

İYİ Partili Erhan Özhan: ‘Mezarlık alımı ücretsiz olmalı’

Benzine 1 liraya yakın indirim bekleniyor

Benzine 1 liraya yakın indirim bekleniyor

Sarraf Gülderdi: 'Tatil sonrası Euro değer kazanmaya başladı'

Sarraf Gülderdi: “Tatil sonrası Euro değer kazanmaya başladı”

Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı

Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı