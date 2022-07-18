KAYTİD'den Soğanlı tanıtım açılımı
Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam, 'Yeşilhisar ve Soğanlı'yı Kayserili Avrupalı Türklere anlatacağız' dedi.
- 18.07.2022 22:52
- Güncelleme: 18.07.2022 22:52
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Avrupalı Kayserililer Birliği tarafından düzenlenen ‘Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması’ etkinlikleri kapsamında konuşan Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam yaptığı konuşmada, "Şahsımın girişimleri ile Yeşilhisar ve Soğanlı mahallemize 22/29 temmuz tarihlerinde tur programı eklendi " dedi.
Sarıçam, "KAYTİD olarak her zaman yanında olduğumuzu Yeşilhisar ve Soğanlı için tanıtıma devam edeceğimizi belirtiyorum" diyerek sözlerine son verdi.
1ha
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