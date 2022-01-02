Kayserispor'dan 2 oyuncuya milli davet

Yukatel Kayserispor'un genç oyuncuları Muhammet Eren Arkan ve Muhammed Bayar, U17 milli takım aday kadrosuna davet edildi.

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  • Güncelleme: 02.01.2022 16:13
Kayserispor'dan 2 oyuncuya milli davet
Yukatel Kayserispor'un genç oyuncuları Muhammet Eren Arkan ve Muhammed Bayar, U17 milli takım aday kadrosuna davet edildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un genç oyuncuları Muhammet Eren Arkan ve Muhammed Bayar, U17 milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserisporun kadrosunda bulunan Muhammet Eren Arıkan ve Muhammet Bayar’e U17 milli takımından davet geldi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 16.00’da Antalya’da toplanacak.

Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "U17 Milli Takımımızın 10-13 Ocak 2022 tarihlerinde Antalya’da Danimarka ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna Yukatel Kayserispor’umuzdan Muhammed Aybar ve Muhammet Eren Arıkan davet edildi. Futbolcularımıza ve U17 Milli Takımımıza başarılar dileriz" denildi.

İHA

Kayseri Gündem
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