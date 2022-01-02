Kocasinan, 2021 yılında 3 bin 252 mutlu evliliğin temelini attı

Sosyal belediyecilikte örnek olacak çalışmalara imza atan ve genç çiftlerin yuva kurması için her turlu fedakarlık örneği gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021 yılında evlendirme dairesine başvuran 3 bin 252 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

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  • 02.01.2022 14:35
  • Güncelleme: 02.01.2022 14:35
Kocasinan, 2021 yılında 3 bin 252 mutlu evliliğin temelini attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sosyal belediyecilikte örnek olacak çalışmalara imza atan ve genç çiftlerin yuva kurması için her turlu fedakarlık örneği gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021 yılında evlendirme dairesine başvuran 3 bin 252 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, açık havada nikahlarını kıydığı çiftlerin mutluluklarına ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, “Allah tüm çiftlerimizi, mesut, bahtiyar etsin. Sevgi, saygı ve sadakatleri ömürleri boyunca daim olsun” dedi. Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Mimarsinan Parkı’nda açık havada ve modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açık havada evlenen çiftler ise unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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İHA

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