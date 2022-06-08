Kayserispor'da yetişen Doğan Alamdar: Hayalime kavuştum

Kayserispor alt yapısından yetişen ve 2021-2022 sezonu öncesi Fransa Lig 1 takımlarından Rennes’e transfer olan Doğan Alemdar 12 maçta forma giydi. Bu maçlarda 13 gol yiyen Alemdar, Türkiye A Milli kadroya seçildi. A Milli formayla çıktığı ilk maçta Litvanya’ya karşı oynayan 19 yaşındaki kaleci kalesini gole kapattı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından, Milli Takım formasını ilk kez giyen milli kaleci Doğan Alemdar, “En büyük hayallerimden birisiydi. Göğsümde ay yıldız armasıyla yeşil sahada olmak, bugün bu hayalime kavuştum. Hayatımda yaşadığım heyecanların en eşsiziydi. Bu akşam elimden gelen en iyi performansı sergilemeye çalıştığım gibi bundan sonra da milli takımımız için; güzel ülkemin kazanabileceği onurlu başarılar için bütün çabamı sereceğim” ifadelerin kullandı.