Çevre Günü'nde Ali Dağı'nda özel program

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Ali Dağı'nda fidan dikildi.

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  • 08.06.2022 10:11
  • Güncelleme: 08.06.2022 10:19
Çevre Günü'nde Ali Dağı'nda özel program
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Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Ali Dağı’nda fidan dikildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen programda katılımcılara önce fidan dikimi ve Ali Dağı’nda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgiler verildi. Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, yapılan çalışmalarla ilgili Ali Dağı’nın bir doğa ve kamp merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’ın sizlere hoş geldiniz mesajını iletiyorum. Kendisi Ankara’da önemli bir toplantıda. Ali Dağı, Talas’ımızın Kayseri’mizin bir simgesi oldu. Burayı doğa sporları için, doğan yaşam alanları için biz belediye olarak çok çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalarımızla sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ali Dağı’na iki yılda 30 bin fidan

“Burası sadece Talas’ta oturanların yeri değil, bütün Kayseri’ye hatta bölgeye hitap ediyor” diyen Kök, “Dolayısıyla bizim burada yapacağımız çalışmalar sadece Kayserimize değil bölgemizdeki insanların da buraya gelmesiyle, bir cazibe merkezi olması sebebiyle tanıtım için çok büyük bir katkı sağlıyor. Ali Dağı’ndaki yamaçları tamamen ağaçlandırıyoruz. Yaklaşık iki yılda 30 bin fidan ve ağacı Ali Dağı’nda diktik. Bundan sonra hedefimiz Ali Dağı’ndaki ağaç sayısını 100 bine çıkarmak. Bunun için çalışmalarımıza hız verdik. Yeni bölgeler oluşturduk. Ali Dağı’nı yürüyüş sporlarını yapmak için birçok donatılar oluşturduk. Bundan sonra kamp alanları, zirvedeki tesisler ve füniküler sistemle Ali Dağı’nın çehresi değişecek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”

Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar yüzlerce çam fidanını toprakla buluşturdu.

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İHA

Kayseri Gündem
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