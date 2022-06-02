Kayserispor'da teknik direktör arayışları devam ediyor
Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.
- 02.06.2022 19:29
- Güncelleme: 02.06.2022 19:29
Sezona teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan ve sezonun ikinci haftasında yollarını ayıran Kayserispor’da göreve deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman getirilmişti. Sezonun tamamlanmasının ardından deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.
Türkiye Kupası Finali sonrası İstanbul’da kalan kulüp başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılı kulüp için Hatayspor ile yollarını ayıran Ömer Erdoğan’ın adı geçiyor.
1ha
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