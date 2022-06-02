'Suriyeli öğrencilere ulaşım ücretsiz' iddiasıyla ilgili açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından, Suriyeli öğrencilerin toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalandığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. 

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  • 02.06.2022 19:24
  • Güncelleme: 02.06.2022 19:24
'Suriyeli öğrencilere ulaşım ücretsiz' iddiasıyla ilgili açıklama

Kayseri’de bazı sosyal medya hesaplarında Suriyeli öğrencilere ulaşımın ücretsiz olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Büyükşehir Ulaşım A.Ş. kısa bir açıklama yaptı. 

İddiaların doğru olmadığının vurgulandığı yazılı açıklamada, “Suriyeli öğrencilere bedava ulaşım sağlandığı bilgisinin gerçekle alakası yoktur” denildi. 

1ha

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