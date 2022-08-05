Kayserispor'da Mensah güç topluyor

Yukatel Kayserispor kaptanlarından Bernard Mensah, güç topluyor.

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  • 05.08.2022 09:49
  • Güncelleme: 05.08.2022 10:27
Kayserispor'da Mensah güç topluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor kaptanlarından Bernard Mensah, güç topluyor.

Kayserispor’da uzun süredir forma giyemeyen Bernard Mensah’ın sahaya ne zaman ilk 11’de çıkacağı sorusu yanıt buldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Mensah’ın ne zaman tam manası ile oynayacağını açıkladı. Mensah’ın şu an için sert maçlarda 15-30 dakika arasında forma giyebileceğini söyleyen Atan, "Sağlık ekibimiz çok iyi çalışıyor. Biz de Mensah’a iyi çalışma programı veriyoruz. Mensah’ın performansı bize umut veriyor. Şu an için ilk 11’de oynayamaz. İlk 4 haftada ilk 11’de oynayacak seviyede değil ama sonraki haftadan tam hazır hale gelecektir" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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