Kurallara uymayanlara 513 bin TL ceza uygulandı

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar 513 bin TL idari para cezası uygulandı.

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  • 05.08.2022 09:50
  • Güncelleme: 05.08.2022 10:26
Kurallara uymayanlara 513 bin TL ceza uygulandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar 513 bin TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "Sahiplenilen hayvanın bakımını ihmal etme, tehlikeli ırk köpek cinslerini besleme (kimliklendirme ve kayıt yapılmaksızın), trafikte hayvana çarpıp kaçma konularını kapsayan cezalar Kayseri il sınırları dâhilinde uygulandı. Uygulanan cezalar arasında en fazla tehlikeli ırk köpek besleyenler yer alırken, bunu trafikte hayvanlara vurup kaçan sürücüler takip etmekte. Vatandaşların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda belirtilen ’tehlike arz eden hayvanları ve tüm bu ırkların melezlerini üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek’ maddesine dikkat etmesi benzer cezalara maruz kalmamak açısından önemlidir. Ayrıca sürücülerin trafikte seyir halindeyken sahipsiz bir hayvana çarpması halinde, yaralı hayvanı hızlıca veteriner hekime ya da ilgili bir tedavi ünitesine götürmesi hem hayvan sağlığı hem sürücülerin idari para ceza işlemleriyle mağdur olmaması açısından gereklidir. Müdürlüğümüzce hayvanların refahı ve korunması için gelen ihbarlar 7/24 değerlendirilmekte olup denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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