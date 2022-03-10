Kayserispor'da Konyaspor hazırlıkları devam ediyor

Ligin 28'inci haftasında sahasında Alanyaspor'a mağlup olan Yukatel Kayserispor, Pazar günü yine sahasında oynanacak olan Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılı futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.