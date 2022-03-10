Kayserispor'da Konyaspor hazırlıkları devam ediyor
Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 29'uncu haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Kayserispor hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- 10.03.2022 19:44
- Güncelleme: 10.03.2022 19:44
Ligin 28'inci haftasında sahasında Alanyaspor'a mağlup olan Yukatel Kayserispor, Pazar günü yine sahasında oynanacak olan Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılı futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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