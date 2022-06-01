Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın sözleşmesi sona erdi

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sona erdi.

PAYLAŞ
  • 01.06.2022 09:03
  • Güncelleme: 01.06.2022 09:49
Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın sözleşmesi sona erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 47 puanla 14. sırada yer alan Kayserispor’da, geride kalan sezonun ilk haftası sonrasında Yalçın Koşukavak’ın yerine göreve getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan Hikmet Karaman’ın sözleşmesi 31 Mayıs 2022 Salı günü itibariyle sona erdi.

Hikmet Karaman, Kayserispor ile 37 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 11 beraberlik, 14 yenilgi alındı. Ligi 47 puanla 14. sırada tamamlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da finale yükseldi.

Kayserispor, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yeni dönemde yola devam etmeme kararı aldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Başhekim Silay görevden alındı

Başhekim Silay görevden alındı

Talaslı öğrenciler, gezerek öğrendiler

Talaslı öğrenciler, gezerek öğrendiler

'Kaygılı anne babalar, sınava giderken çocuğuna eşlik etmemeli'

'Kaygılı anne babalar, sınava giderken çocuğuna eşlik etmemeli'

Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın sözleşmesi sona erdi

Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın sözleşmesi sona erdi

Vali Çiçek: 'Kayseri'de kamerasız, ıssız sokak bırakmayacağız'

Vali Çiçek: “Kayseri’de kamerasız, ıssız sokak bırakmayacağız”

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mayıs ayında akaryakıta 9 defa zam geldi

Mayıs ayında akaryakıta 9 defa zam geldi

YRP'li Narin'den imalı açıklama: 'Zamlar konserlerle kutlanıyor'

YRP’li Narin’den imalı açıklama: ‘Zamlar konserlerle kutlanıyor’

DAHA FAZLA
Kayseri Gençlik ve Spor eski il müdürü vefat etti

Kayseri Gençlik ve Spor eski il müdürü vefat etti

Başkan Büyükkılıç'tan Türk Telekom Bölge Müdürü ve yönetimi ile değerlendirme toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Türk Telekom Bölge Müdürü ve yönetimi ile değerlendirme toplantısı

Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi teşekkürü

Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi teşekkürü

Kocasinan'dan çocuklar için dolu dolu yaz programı

Kocasinan'dan çocuklar için dolu dolu yaz programı

Büyükşehir, iklim değişikliği ve hava kirliliğine pedallayarak meydan okuyor

Büyükşehir, iklim değişikliği ve hava kirliliğine pedallayarak meydan okuyor