Vali Çiçek: “Kayseri’de kamerasız, ıssız sokak bırakmayacağız”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek misafir olarak katıldı. Burada konuşan Çiçek, vatandaşlardan hırsızlık konusunda çok fazla şikayet aldığını dile getirerek, bunu kendine bir görev edindiğini ve şehirdeki tüm bölgelere kamera yerleştirileceğini dile getirdi.

‘KAYSERİ’DE FAİLİ MEÇHUL OLAY BIRAKMAYACAĞIZ’

Kayseri’de gençlerin uyuşturucu maddeye bağımlı olma durumuna geldiğini ve artan hırsızlık olaylarına karşın önlem alacaklarını belirten Vali Çiçek, “Milletimiz son zamanlarda gençlerimizi uyuşturucuya çeken bir batakla uğraşıyor. Eskiden filmlerde izlediğimiz, bizim çocuklarımızda olmaz dediğimiz dramlar artık evimizin içine kadar girdi. Yapılan araştırmalar uyuşturucu kullanımının yüzde 80’inin evde olduğunu gösteriyor. Bunların çok büyük bir kısmı da işsizlik, kişinin bir meşguliyeti olmamasından kaynaklı. Sizin çalışmalarınızla yaptığımız her istihdam uyuşturucuyla verdiğimiz mücadelede bir destek oluyor. Gençlerimizi mutlaka meşgul ederek bu saldırıdan kurtarmamız gerekiyor. Son zamanlarda Kayseri’de artan hırsızlık sorunları vardı. Bunu birinci görevim olarak sayıyorum. Bununla ilgili talimatları ve ödeneği vali yardımcımıza ilettim. Kayseri, Türkiye'nin en çok kamerayla izlenen şehirlerinden birisi olacak. Şehirde ıssız sokak bırakmayacağız. Bütün alanları kamera ile izleyeceğiz ve bunun için çalışmalara başladık. Artık Kayseri’de faili meçhul olay bırakmayacağız” diye konuştu.

‘KAYSERİLİLER TİCARETE PARA KAZANMAK OLARAK BAKMIYOR’

Kayseri’nin ticari olarak katma değer üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Çiçek, “4 milyar ihracat, ithalat olarak da 2 katını aşan bir şehir. Bu şehirde ülkeye katkı sağlayabilecek miyim diye endişe duydum. Ama bu endişe bizi güçlü tutuyor, çalışmaya azmettiriyor. Kayseri’de hem sanayiciler hem iş adamları hem de büyükleriniz ticarete para kazanmak olarak bakmıyor. Çünkü para kazanmak olarak baksa zengin olmaktan utanmaz. Burada zengin olmaktan utanıyor gibi davranıyorlar. Zengin olmak utanılacak bir şey değil ama Kayserililer bunu söylerken çekiniyor. Onlar para kazanmak için değil, ülkeye katkı vermek, dış dünyaya daha güçlü bir ülke olmak için ticaret yapıyorlar. Bunu da şehrin her tarafında görüyorum” diye konuştu.



‘ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYORUZ’

Pandemi dönemi ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimden kaynaklı enflasyonla mücadele edildiğini söyleyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, “Enflasyon, geçmişten bu yana baktığımız da Amerika Birleşik Devletleri'nde de Avrupa Birliğinde de parasal genişlemenin getirisidir. Pandemi akabinde Rusya–Ukrayna savaşı, önlenemez emtia fiyatlarının yükselmesi ve enerji fiyatlarının yükselmesi gibi sorunlar çıktı. Gıdada olan yaşantıların her biri de dünyada enflasyonla mücadeleyi gündeme getirdi. Ürünler, parasal genişlemeyi sonlandırmak için Amerika Birleşik Devletleri bütün gündemimizi kaplıyor. Bu ay yüzde yirmi beş mi artacak, yüzde sıfır yirmi beş, sıfır elli mi artıracak, bu sene üç mü artıracak, beş mi artacak gibi birtakım projeler üretiyorlar. Herkes enflasyonla mücadele ediyor. Biz de enflasyonla mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından KTO Başkanı Gürsoy, Vali Çiçek’e günün anısına plaket takdim etti.