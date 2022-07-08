Kayserispor'da futbolculara 3 gün bayram izni

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Erciyes'te yapan Kayserispor Kurban Bayramı öncesi son iznini kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. 

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  • 08.07.2022 14:41
  • Güncelleme: 08.07.2022 14:41
Kayserispor'da futbolculara 3 gün bayram izni

Sezona kulüp tesislerinde başlayan sarı kırmızlılar ikinci etap kampı için Erciyes’e çıktı. Erciyes’te 6 gün kamp yapan Kayserispor dün kulüp tesislerine döndü. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde sabah idmanı gerçekleştiren Kayserispor’da futbolculara 3 gün izin verildi. Sarı kırmızılı futbolcular Kurban Bayramın dördüncü günü antrenmanlara devam edecek.

1ha

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