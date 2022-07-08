İncesu pazarında arefe günü denetimi

İncesu Belediyesi Zabıta ekipleri ve Mal Müdürlüğünde görevli ekip Kurban Bayramı arefesinde İncesu merkez semt pazarında denetim yaptı. Denetimde, alış faturaları, vergi levhası ve belgeler denetlenirken tezgahta fiyat etiketi olmayan pazarcılar uyarılarak fiyat yerleştirmesi yapıldı. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ifade etti.