İncesu pazarında arefe günü denetimi
İncesu Zabıta Amirliği ve Mal Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan semt pazarında fahiş fiyat denetimi yaptı.
- 08.07.2022 14:38
- Güncelleme: 08.07.2022 14:38
İncesu Belediyesi Zabıta ekipleri ve Mal Müdürlüğünde görevli ekip Kurban Bayramı arefesinde İncesu merkez semt pazarında denetim yaptı. Denetimde, alış faturaları, vergi levhası ve belgeler denetlenirken tezgahta fiyat etiketi olmayan pazarcılar uyarılarak fiyat yerleştirmesi yapıldı. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ifade etti.
1ha
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