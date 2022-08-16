Kayserispor'da Başakşehir FK hazırlığı

Yukatel Kayserispor, ligdeki 3. maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, Pazar günü Başakşehir’in konuğu olacak.

Ligin ilk 2 haftasında 3 puan toplayan Yukatel Kayserispor, bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadındaki maç Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:15 olarak belirlendi. Haftanın ilk maçı Cuma günü Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanacak. Cumartesi günü 3 müsabakanın oynanacağı Süper Lig 3. haftasında Pazar günü de Başakşehir-Kayserispor ve Beşiktaş-Karagümrük maçları oynanacak. Pazartesi günü oynanacak 3 maç ile de hafta nihayetlenecek.

İstanbul’da turuncu-lacivertli takımın konuğu olacak Kayserispor, hazırlıklarına bugün başlayacak. İstanbulspor galibiyeti sonrasında 2 gün izin yapan sarı kırmızılılar, teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde bugün topbaşı yapacak.