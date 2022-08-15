Başkan Yavuz'dan Şehit Mücahit Sınırtepe'nin evine yapılan saldırıya kınama

11 Eylül 2021 yılında şehit olan Mücahit Sınırtepe'nin evine isabet eden 5 mermi hakkında konuşan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, ' Şehidimizin aziz hatırasına büyük saygısızlık yapılmıştır' dedi.

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  • 15.08.2022 18:28
  • Güncelleme: 15.08.2022 18:28
Başkan Yavuz'dan Şehit Mücahit Sınırtepe'nin evine yapılan saldırıya kınama

Geçen sene Suriye’nin İdlib bölgesinde terörle mücadele sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe’nin ailesinin yaşadığı eve gece 3 sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edildi. Pencere camını kıran mermi çekirdekleri odanın tavanına saplandı. Olayda kimse yaralanmazken polis geniş çaplı çalışma başlattı. Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, “Geçen sene Suriye’nin İdlib bölgesinde terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanımız Mücahit Sınırtepe şehidimizin evine gece 3 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 kez ateş edilmiştir. Şehidimizin aziz hatırasına büyük saygısızlık yapılmıştır. Bu saygısızlık yapan hainlerin bir an önce yakalanarak hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını istiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmeye kimsenin hakkı yoktur. Sayın valimiz olayı olduğu öğrendiği andan itibaren takip etmektedir. İl Emniyet müdürümüz olayın takibindedir. Bu faillerin yakalanarak en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Olayı sabah öğrendim ve şehidin ailesi ile konuştuk. Olay Terörle bağlantılı mı, yoksa başka bir şey mi var? Diye. Polislerimiz gelmiş, gerekli tahkikatlar yapılmış. Ailenin bir husumetlisinin de bulunmadığını öğrendik. Bu olayın bir üzücü tarafı da şehidimizin şehadet yıldönümüne az bir zaman kala olması. Bu nedenle Terör olayı mı? sorusunu sormamıza neden olmaktadır. İnşallah öyle olmaz.  Şehit evine 5 el ateş edilmiş. Şehit eşinin önündeki pencereden giren mermi çekirdekleri tavana saplanmış. İnşallah bu olay kısa sürede çözülür. Bu faillerinde yakalanarak tutuklanıp bir birkaç sonra serbest kalmazlar da gereken cezalar verilir. Bu cezalar örnek olmalı. Şehidimizin ailesini kimsenin üzmeye hakkı yok” açıklamasında bulundu.

1ha

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