Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler ve fiyatları

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yüzde 30-40 oranında indirime gidildi.

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  • 15.08.2022 17:56
  • Güncelleme: 15.08.2022 17:56
Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler ve fiyatları

Bugün uygulamaya giren indirimin hangi ürünlerde ve ne kadar olduğu merak ediliyor.  

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünler şöyle: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

İndirim kampanyası vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı. İhtiyaçlarını uygun fiyata almak isteyenler, Kayseri’nin de aralarında olduğu Türkiye genelindeki Tarım Kredi marketlerinde yoğunluk oluşturdu.

5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI 147 LİRAYA DÜŞTÜ

Kampanyanın başlamasıyla en çok merak edilen konulardan biri de indirime giren ürünlerin fiyatları oldu. Etiketlere bakıldığında 44 liralık tavuk bagetin fiyatı 38 liraya, 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan 147 liraya, 1 litrelik ayçiçek yağı 38 liradan 33 liraya, salça 18,50 liradan 17,90 liraya düştüğü görüldü.

ÇAY 59 LİRADAN SATILIYOR

5 kiloluk deterjan 64,90, vakumlu 500 gram siyah zeytin 27,95, salamura siyah zeytin 13,75, yarım yağlı beyaz peynir 69,90, tam yağlı beyaz peynir de 72,90, 2 litrelik ayçiçek yağı 64,50, çay 59, zeytinyağı 60, bal 37, 1 kiloluk toz şeker 17, 2 kiloluk toz şeker 32, 5 kiloluk un 52,50, Türk kahvesi 11,90, domates 8,95, makarna ise 4,50 liraya geriledi.

1ha

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