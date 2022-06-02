Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

PAYLAŞ
  • 02.06.2022 16:56
  • Güncelleme: 02.06.2022 17:36
Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Gerek sezon başında gerekse devre arasında sarı kırmızılı takıma kazandırılan futbolcuların sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitti. Sözleşmesi sona eren 9 oyuncunun ardından Barcelona’ya transfer olan Emre Demir de takımdan ayrılacak.

Kayserispor’da sözleşmesi biten oyuncular şu şekilde; Silviu Lung, Cenk Gönen, Dimitrios Kolovetsios, Karahan Yasir Subaşı, Mert Çetin, Abdulkadir Parmak, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak ve İbrahim Akdağ. Sözleşmesi biten 9 oyuncunun yanı sıra sözleşmesi devam eden bazı oyuncular ile de yolların ayrılması bekleniyor.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Disiplin Kurulu cezaları belirledi

Kayseri İl Disiplin Kurulu cezaları belirledi

Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı

Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı

Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi ile öğrenciler doğayı temizledi.

'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi ile öğrenciler doğayı temizledi.

Yedi Hilal Derneğinden Eru Bahar şenliklerine protesto

Yedi Hilal Derneğinden Eru Bahar şenliklerine protesto

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukatın yargılanmasına başlandı

"Hipnoz davası" ile ilgili 3 avukatın yargılanmasına başlandı

Kayserispor'da teknik direktör arayışları devam ediyor

Kayserispor’da teknik direktör arayışları devam ediyor

DAHA FAZLA
'Suriyeli öğrencilere ulaşım ücretsiz' iddiasıyla ilgili açıklama

‘Suriyeli öğrencilere ulaşım ücretsiz’ iddiasıyla ilgili açıklama

İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti

İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti

Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

Aranan 18 kişi yakalandı

Aranan 18 kişi yakalandı

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Kayserispor'a PFDK'dan ceza