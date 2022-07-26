Kayserispor, Çarşamba günü yeniden topbaşı yapacak

Futbolcular, teknik direktör Çağdaş Atan gözetiminde yarın yeniden topbaşı yaparak Beşiktaş ile oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlanacak.

Sezonun ilk idmanına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan Kayserispor, daha sonra yüksek irtifa kampı için Erciyes tesislerinde çalıştı. Kurban Bayramı sonrası tekrar tesislerine dönen sarı kırmızılı takım, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Son olarak dün Amed SF ile hazırlık maçı oynayan Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan futbolculara 2 gün izin verdi.

Futbolcular ve teknik heyet, yarın akşam idmanında tekrar bir araya gelecek. Kayserispor, 2022 – 2023 sezonunun ilk maçında 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 21.45’te deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.