Develi’ye yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çerçevesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, 20 Haziran’da yayımladığı kararname ile Develi’nin de aralarında olduğu Keşan ve Soma ilçelerine ağır ceza mahkemeleri kurulmasına karar verilmişti. Bu ilçelerdeki ağır ceza mahkemelerinin yargı çerçeveleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine; HSK Genel Kurulunca, Develi İlçesi Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak, Develi Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresini de Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri olarak belirlendi.

Aynı şekilde, Keşan ilçesini Edirne Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak, Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin Keşan, Enez ve İpsala ilçeleri olarak belirlenmesine ve Soma ilçesini de Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak Soma Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanını ise Soma ve Kırkağaç ilçeleri olarak belirlenmesine karar verildi. Yeni yargı alanlarına yönelik alınan kararlar 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak.

DEVELİ ADLİYESİ GÖREVLENDİRMELERİ

Bu arada 18 yıl aradan sonra yeniden kurulan Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı heyeti ve ilçenin yeni hakimleri de belli oldu. HSK’nın 20 Haziran tarihli kararnamesine göre; İlteriş Altıntaş Develi Cumhuriyet Başsavcısı, Alican Aksu Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Yusuf Kenan Sarıyüz Develi Cumhuriyet Savcısı, Ahmet Erhoş Develi Cumhuriyet Savcısı, Yazgül Kalkan, Dilek Ayhan, İbrahim Ayrancıoğlu ve Üzeyir Uğur ise Develi Hakimi görevine getirildi.