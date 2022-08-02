Haberler / Spor / Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı Kayserispor, Süper Ligin ilk haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. PAYLAŞ 02.08.2022 10:25 Güncelleme: 02.08.2022 10:25 1ha Etiketler kayserispor beşiktaş kayseri haber kayseri son dakika HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Kayseri’de ‘Kan Bağışı Kampanyası’ düzenleniyor Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu Yıkılan evin tamirini devlet yapacak OSB yönetiminden Melikgazi'ye iade-i ziyaret Optisyen Kayısı, “Sahte güneş gözlükleri, gözün korneasına ve retinasına zarar verir” Kayseri, 13 üniversiteye ev sahipliği yaptı Çok Okunanlar 1 Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı 2 SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti 3 Pınarbaşı'nda kaza 4 Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti 5 Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı 6 Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs mahalleli tarafından linç edildi ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ açılıyor DAHA FAZLA AGÜ Mimarlık 'tan Uzunyayla Kırsal Çalıştayı Başkan Büyükkılıç'tan Kayserigaz'a ziyaret 38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı Maymun çiçeği vaka sayısı 5’e yükseldi Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yaptı