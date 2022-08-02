Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli kamerada
Kayseri'de bir parkta kaybedilen kredi kartını bulan ve iki farklı marketten alışveriş yapan şüpheli kameraya yakalandı.
- 02.08.2022 10:22
- Güncelleme: 02.08.2022 10:22
Olay Melikgazi ilçesine bağlı İyiler Cami Sokak yanında bulunan parkta meydana geldi. Oturduğu bankta temassız özellikli kredi kartını düşüren kişi, evine gittiği sırada telefonuna gelen 2 farklı marketten 553 liralık harcama yapıldığına dair mesajla şaşkına döndü. Kartının cüzdanda olmadığını fark eden vatandaş, bankayı arayarak kartını iptal ettirdi. Ardından polise giderek şikâyetçi oldu.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, alışveriş yapılan marketlerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheli görüntülerden tespit edilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.